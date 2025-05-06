Историческая ошибка: почему фашистские генералы были против вторжения 22 июня

Верхушка командования немецко-фашистской армии уже после войны обвиняла Адольфа Гитлера в неправильном выборе даты вторжения в Советский Союз — 22 июня 1941 года. По их мнению, стоило направить войска еще весной, сообщает kp.ru.

Кроме того, по некоторым данным, немецкое военное командование предчувствовало провал операции еще до ее начала, но Гитлер никого не слушал.

«Директива (план „Барбаросса“, — ред.) дышит оптимизмом, который следует объяснить впечатлением от побед над Польшей и Францией. Поэтому она приписывает противнику такую же пассивную роль, к которой Германия уже привыкла в двух прошедших войнах», — комментировал ситуацию пехотный генерал Курт фон Типпельскирх.

При этом, в наше время, через 80 лет после Победы западные аналитики и СМИ часто обвиняют СССР в начале войны: якобы Иосиф Сталин хотел первым напасть на Германию.

Однако, как писал гитлеровский маршал Майнштейн в свои мемуарах, он сам не верил подобным утверждениям фашистской пропаганды. Развертывание советских войск было однозначно подготовкой к обороне.