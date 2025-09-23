Историческая конференция о событиях 1812 года пройдет в Рузском округе

Мероприятие призвано восполнить пробелы в изучении военной истории муниципалитета.

Примечательно, что несмотря на важное значение событий 1812 года для Рузского уезда, в округе до сих пор отсутствуют памятники и мемориальные доски, посвященные тем временам. Между тем, территория дважды испытала на себе тяготы войны — при наступлении Великой армии и во время отступления французов.

Программа конференции включает доклады ведущих историков региона. А. В. Староверов представит исследование о забытых сражениях казаков, Г. В. Нокель расскажет о партизанских рейдах И. С. Дорохова, а С. А. Малышкин выступит с докладом о партизане Рузского уезда В. А. Пренделе.

Начало конференции запланировано на 13:00. Мероприятие рекомендовано к посещению лицам старше 12 лет.

Проведение конференции — часть муниципальной программы по развитию услуг в сфере культуры и туризма Рузского муниципального округа, направленной на сохранение и популяризацию исторического наследия региона.

«Приглашаю всех заинтересованных присоединиться к обсуждению важной страницы истории родного края,» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.