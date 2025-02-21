Источник загрязнения реки Малиновка намерены установить в Подмосковье

Администрацией городского округа Балашиха неоднократно направлялись письма в адрес министерства экологии и природопользования Московской области по вопросу сброса канализационных вод в реке Малиновка с территории Богородского городского округа, сообщает пресс-служба администрации округа.

19 февраля представитель министерства экологии и природопользования Московской области, а также ГКУ «Мособлэкомониторинг» пригласили представителей управления экологии, транспорта, дорог и связи администрации городского округа Балашиха поприсутствовать в совместном проведении обследовании территории и получении проб из водных объектов без названия.

В ходе осмотра установлено, что по водоотводным канавам до и после АО «Научно-исследовательский и проектно-технологический институт электроугольных изделий», расположенных в Богородском городском округе, города Электроугли, неустановленной организацией осуществляется сброс сточных вод с характерным запахом канализации. Далее из водоотводной канавы данные стоки попадают в реку Малиновка. По результатам обследования территории были получены 2 пробы жидкости для проведения лабораторных исследований.

В настоящее время проверка Министерства экологии и природопользования Московской области по факту загрязнения реки Малиновка канализационными водами продолжается.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.