Истинная фанатка: петербургская собака сбежала с зоовыставки ради футбола

Собака, приехавшая в Нижний Новгород на зоовыставку, сбежала на футбольный матч

Собака породы ксолоитцкуинтли Мерси приехала вместе с хозяйкой Анастасией из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород, чтобы поучаствовать в выставке «Зоомир». Однако с мероприятия питомец бежал, чтобы попасть на футбольный матч, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на Telegram-канал Нижегородской ярмарки.

Одновременно с зоовыставкой проходила игра ФК «Пари НН» с «Локомотивом» на стадионе «Нижний Новгород». Как оказалось, именно на эту встречу сбежала Мерси.

После вскрывшейся пропажи хозяйка собаки и неравнодушные граждане прочесывали окрестности, а служба безопасности отслеживала перемещение собаки по камерам. За это время питомец успел посмотреть игру, посетить микрорайон «Седьмое небо» и даже прибежать обратно на выставку.

Известно, что собака встретилась с хозяйкой, и они уже вернулись в родной Петербург.