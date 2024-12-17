Исследовательская лаборатория в колледже Подмосковья будет готовить к олимпиадам

В колледже Щелкова работает учебно-исследовательская лаборатория по продуктам и решениям «Базальт СПО». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Предприятия остро нуждаются в квалифицированных системных администраторах, умеющих работать с российскими программными продуктами. Поэтому «Базальт СПО» развивает комплексную академическую программу сотрудничества с образовательными организациями.

Учебно-исследовательская лаборатория уже со второго полугодия текущего учебного года будет использоваться не только для повседневного учебного процесса, но и как база для подготовки школьников и студентов к участию во всероссийских и международных олимпиадах, к сдаче демонстрационного экзамена профильного уровня.

Здесь будут проводиться профориентационные занятия для старшеклассников Московской области, мероприятия по популяризации российского и свободного ПО среди преподавателей подмосковных школ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.