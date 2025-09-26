Исследование выявило главные задачи по закупкам товаров и услуг для МСП

Согласно исследованию, проведенному «РБК Исследования рынков», самыми актуальными задачами по закупкам товаров и услуг для малого и среднего бизнеса (МСП) в России является закупка товаров для обеспечения хозяйственной и административной деятельности. Также исследование показало, что 91% задач МСП можно решить в пространстве Авито Бизнес 360, сообщила пресс-служба компании.

Эксперты «РБК Исследования рынков» выделили 32 наиболее важные закупочные задачи для малого и среднего бизнеса в России. Исследование показало, что 30 из них могут быть решены через платформу, что составляет 91% от общего числа.

«Малый и средний бизнес играет сегодня ключевую роль в экономике страны — 39% от общего числа работающего населения заняты в секторе МСП. Каждый день предприниматели сталкиваются с высокой нагрузкой, поэтому время становится их самым ценным ресурсом. Наша задача — помочь бизнесу решать их проблемы более эффективно. Архитектура пространства и его специализация на B2B-потребностях уже приносят результаты бизнесу. Так, по данным Авито, мы видим, что смогли ускорить поиск наших бизнес-пользователей в 1,8 раз. А отдельные инструменты — такие, как сервис „Запрос коммерческих предложений“ — не только ускорили, но и разгрузили бизнес. Теперь пользователь может подать заявку на нужное оборудование за пару минут и сэкономить себе 3 часа ручного поиска», — отметил директор бизнес-направления «Avito Бизнес 360» Илья Дудковский.

В перечень решаемых на платформе задач входят четыре из пяти самых насущных для бизнеса. Лидером по востребованности стала закупка товаров для хозяйственной и административной деятельности, которую отметили 39% опрошенных сотрудников МСП, участвующих в закупках. На второй позиции расположились деловые услуги (31%), а третье место заняла закупка товаров для перепродажи (28%). Также в первую пятерку вошли приобретение оборудования (28%) и лицензий на программное обеспечение (22%); последняя услуга пока не доступна в Авито Бизнес 360.

При этом в функционале платформы представлены остальные услуги из топ-10 наиболее актуальных: закупка сырья для производства (19%), приобретение запчастей к оборудованию (18%), аренда коммерческой недвижимости (16%), закупка строительных материалов (16%) и поиск поставщиков (15%).

Кроме того, с помощью платформы можно решить такие востребованные задачи, как подбор персонала (14%) и аренда транспорта (11%).