Исследование: в мобильных сетях России работают 37% смартфонов с 5G

Эксперты изучили данные об устройствах с поддержкой пятого поколения связи, зарегистрированных в сети МТС и выяснили, что 37% от общего числа смартфонов оснащены функционалом 5G. Этот показатель растетпо мере обновления абонентами своих устройств: в декабре 2025 года он составлял 35%, в декабре 2024-го, — 26%, сообщила пресс-служба компании.

В Москве и Подмосковье концентрация 5G-смартфонов в сети МТС составляет 48%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области –45%. В конце 2024-гов этих агломерациях доли составляли 36% и 33% соответственно.

Среди других регионов выделяются Чеченская Республика с долей в 50%, Чукотский автономный округ — 49%, Республика Дагестан — 48%, Таймырский автономный округ — 46% и Ямало-Ненецкий автономный округ с 45%.

Наименьшая доля 5G-смартфонов отмечена в Республике Тыва — 24%, в Курганской области и Еврейской автономной области — по 25%, в Республике Хакасия и Костромской области — по 26%.

В пятерку лидирующих брендов входят Apple (54% от всех 5G-устройств), Samsung (20,1%), Xiaomi (11,3%), Realme (3,3%) и Tecno (1,2%).

В сообщении уточняется, что информация касается 5G-смартфонов с поддержкой запланированных к распределению в России частотных диапазонов n1 и n79, и не означает, что все зарегистрированные в сети компании 5G-смартфоны будут в будущем работать в коммерческих 5G сетях оператора, так как активация функционала зависит от производителя