Исследование: в 2025 году мошенники чаще всего звонили Александрам и Еленам

В 2025 году сервис «Определитель номера», который позволяет распознать и заблокировать звонки мошенников, проверил миллиард телефонных звонков россиянам. «Определитель номера» стал одним из самых востребованных сервисов безопасности Сбера.

На основе данных решения удалось выяснить, кому в 2025 году мошенники звонили чаще. Среди мужчин больше всего звонков получили Александры (8,13%), Сергеи (6,49%) и Андреи (4,87%). Среди женщин — Елены (5,87%), Татьяны (5,37%) и Натальи (5,12%). По знакам зодиака в группе риска чаще всего оказывались Близнецы (9,27%), Львы (8,72%) и Раки (8,65%). Самый активный месяц для мошенников — сентябрь, а самый спокойный — январь.

Еще один популярный сервис Сбера — «Антивирус». За год он обезвредил на устройствах пользователей 5,1 млн вирусов. В топ-3 самых востребованных сервисов безопасности у россиян, помимо определителя и антивируса, также вошло решение «Куда привязаны счета и карты», которое покажет, какие магазины и подписки списывают деньги. Сервисы безопасности бесплатны и доступны в приложении СберБанк Онлайн.

В конце прошлого года Сбер сделал защиту от мошенников интерактивной — раздел «Безопасность» в СберБанк Онлайн превратился в увлекательный квест «Уровни защиты». Его уже прошли 10 млн пользователей. Новый формат помогает осознанно управлять своей безопасностью и повышать киберграмотность. Каждый пользователь может увидеть свой текущий уровень защиты — базовый, средний или продвинутый. Повысить его помогают практические задания и подключение бесплатных сервисов кибербезопасности, которые в том числе персонализированы и адаптированы для людей пожилого возраста.

Особое внимание в разделе уделили также инструментам быстрого реагирования. В разделе «Безопасность» всегда под рукой функции «Сообщить о мошеннике», «Закрыть доступ к картам и счетам» и «Сменить пароль от „Госуслуг“». Там же размещены обучающие материалы и практические советы.

Обновленный раздел «Безопасность» бесплатно доступен всем пользователям Android начиная с версии 16.16 СберБанк Онлайн. Достаточно выбрать значок «Щит» на главном экране приложения или «Все настройки» → «Безопасность».