Исследование студента из Серпухова отметили на Всероссийском уровне

В конце октября прошел Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ молодежи «МЕНЯ ОЦЕНИТ В XXI ВЕКЕ». В нем принял участие студент Серпуховского колледжа Данила Анисим, который обучается по специальности «Информационные системы и программирование». Его проект под названием «Разработка офлайн-платформы для автоматизации учебного процесса» был очень высоко оценен жюри, и он завоевал диплом I степени.

Данила работал над своим проектом несколько месяцев под руководством своего наставника А. А. Злобиной. В процессе работы он провел множество исследований, изучая современные подходы к внедрению платформы в учебный процесс.

Основное внимание было уделено функциональности и удобству использования, чтобы сделать обучение более доступным и эффективным для студентов.

Успех Данилы стал примером для других ребят.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.