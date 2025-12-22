Исследование: соискатели в России чаще рассматривают сразу три профессии

Специалисты изучили данные за одиннадцать месяцев 2025 года и отметили переход в фазу замедления. После периода активного и быстрого найма компании постепенно снижают темпы, тогда как активность соискателей, наоборот, увеличивается — за год она выросла на 16%. При среднегодовом уровне безработицы 2,2% рынок постепенно приходит к балансу, а рост зарплат замедляется. Специалисты при поиске работы одновременно рассматривают как минимум три разных профессии, а компании все чаще предлагают возможности для переобучения, следует из свежего обзора рынка труда Авито Работы.

Профессиональные перетоки стали одним из основных трендов

Согласно информации Росстата, общая численность рабочей силы в России достигает 74,8 млн человек, причем половина занята в рабочих специальностях;. При этом наибольший дефицит наблюдается среди квалифицированных работников промышленности, операторов оборудования, сборщиков и водителей — нехватка оценивается в 800 тысяч специалистов.

В этих условиях перетоки между профессиями приобретают особое значение, позволяя работодателям восполнять кадровые пробелы за счет привлечения специалистов из смежных областей. Неквалифицированные и линейные сотрудники все чаще откликаются на вакансии близких направлений, рассматривая в среднем сразу три и более варианта.

Эксперты Авито Работы изучили переходы в группы «квалифицированных рабочих» и «машинистов и сборщиков». Например, для первой группы основными «донорами» стали разнорабочие (10%), строители и ремонтники (10%), работники сельского, лесного и рыбного хозяйств (8%) и другие. Интерес к вакансиям машинистов и сборщиков чаще всего проявляют водители (6%), работники промышленных и металлообрабатывающих цехов (4%), а также специалисты сельского и лесного хозяйства (4%).

На уровне конкретных позиций также заметен кросс-интерес соискателей: так, 67% кандидатов, откликавшихся на вакансии машинистов, параллельно рассматривали и другие рабочие профессии, а 42% соискателей на должности фрезеровщиков интересовались позициями операторов станков.

Кросс-интерес к профессии «Машинист спецтехники» Профессия Доля заинтересовавшихся вакансией «машинист спецтехники» среди представителей профессии машинист 67% крановщик 46% водитель спецтехники 33% моторист 29% водитель 25% Кросс-интерес к профессии «Оператор станка» Профессия Доля заинтересовавшихся вакансией «оператор станка» среди представителей профессии фрезеровщик 42% сверловщик 39% гальваник 34% термист 34% штамповщик 33%

Исследование Авито Работы и OMI показывает, что профессиональные переходы чаще всего совершают соискатели в возрасте 25–34 лет (55%) и 35–44 лет (57%). Почти половина (49%) респондентов задумывается о переобучении, причем женщины проявляют к этому большую готовность (57%). Основными препятствиями остаются страх потерять стабильность (23%), нехватка времени на обучение (17%) и неуверенность в выборе новой профессии (16%). Среди мотивов для смены карьерного пути соискатели называют рост дохода (36%), более удобный график (30%) и возможности для развития (30%). Это подтверждается и результатами глубинного исследования в рамках конкурса «Лучший по профессии», где Авито Работа выступила партнером в номинации «Второй старт» — часто истинные мотивы оказываются глубже, чем кажется на первый взгляд.

Мотивация Цитата из глубинного исследования стабильность «Стабильность — это было главное» комфортный график «Совершенно не устраивал график — своих детей не видела практически. Видела чужих» предсказуемость «Хотелось строить планы, знать, где ты будешь сегодня, знать, что тебя ждет завтра, хотя бы в какой-то недалекой перспективе» Эмоции и личное развитие «Не хотел сидеть на пенсии и просто лежать — решил идти в электричество, как мечтал в юности» «Я всю жизнь тянулась к технике — и вот наконец смогла этим заниматься»

«Профессиональные перетоки сегодня во многом формируются за счет опытных специалистов. По нашим данным, 56% соискателей с опытом меняли профессию два и более раза, то есть люди все чаще видят в смене профессионального трека долгосрочную перспективу. Работодателям важно учитывать этот тренд и говорить о готовности рассматривать специалистов со смежным опытом и предлагать обучение. Чем прозрачнее описание вакансии, карьерных перспектив, условий труда и развития, тем увереннее кандидаты. Важную роль играет поддержка на старте: наставничество, адаптация и постепенный рост ответственности помогают новым сотрудникам быстрее войти в роль и снижают барьеры для перехода из смежных профессий», — отметил директор по развитию Авито Работы Роман Губанов.

От активного роста к балансу

2025 год стал периодом охлаждения после «перегретого» рынка 2023–2024 годов. Компании продолжают расширять штат, но делают это более медленно и избирательно. Спрос на сотрудников снижается, что отражается в динамике вакансий, однако это не свидетельствует о кризисе — рынок скорее вступает в стадию осознанной оптимизации.

Со стороны соискателей наблюдается обратная тенденция: число откликов и резюме продолжает расти, а пики активности традиционно приходятся на январь, летние месяцы и осень. При этом январь остается стратегически выгодным временем для работодателей: активность конкурентов в этот период ниже, а интерес соискателей — выше.

Замедление роста зарплат

Темпы увеличения предлагаемых зарплат в 2025 году составили 10% против 22% годом ранее. Аналогичное замедление видно и в ожиданиях соискателей: рост снизился с 24% до 14%. Разрыв между предлагаемым и желаемым уровнем оплаты стал минимальным — 86 600 и 85 600 рублей соответственно. Это говорит о завершении острой зарплатной конкуренции. Рынок вступает в фазу гармонизации, где ключевую роль начинают играть не только деньги, но и условия труда, гибкость и возможности для обучения.

Расширение воронки найма

В 2025 году заметно выросла доля вакансий с гибким графиком, предложений без требований к опыту, а также позиций для студентов, соискателей старше 45 лет и пенсионеров. Работодатели все чаще инвестируют в обучение и готовы работать с более широкой аудиторией, делая ставку как на потенциал новых кадров, так и на опыт старших специалистов.

Полную версию дайджеста можно прочитать здесь: https://www.avito.ru/blog/daydzhest-rynka-truda-dlya-rabotodateley-itogi-2025-go.