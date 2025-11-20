Исследование: сколькими интернет-устройствами пользуются в московских домах

Согласно аналитике МТС, в домохозяйствах Московского региона установлено в среднем по шесть девайсов с выходом в интернет у тех клиентов, кто пользуется мегабитными скоростями, и по восемь у тех, кто выходит в Сеть на гигабитной скорости. Такие данные следуют из сообщения провайдера.

У клиентов с гигабитным интернетом наибольшей популярностью пользуются ноутбуки и персональные компьютеры: на их долю приходится примерно 53% от всех девайсов и еще около 9% составляют MacBook. Следом идут умные колонки, которые установлены в каждом пятом доме, и планшеты iPad — используются в каждом десятом. Доля смарт-устройств для быта на данный момент достигла 4,3%.

Основной трафик приходится на просмотр фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах — 34% всего объема данных. На втором месте находятся видеохостинги (32%), а на третьем, с существенным отрывом, — игровые платформы (8%). В топ-5 ресурсов также входят маркетплейсы (5%) и мессенджеры (4%). При этом каждый пятый пользователь с гигабитным доступом выбирает комплексные пакеты, включающие, помимо домашнего интернета с телевидением и подпиской на KION, еще и мобильную связь с различными цифровыми сервисами.

«Количество гигабитных клиентов домашнего интернета выросло в столичном регионе за три года в 2,5 раза при среднем ежегодном приросте в 30%. Такой динамике способствуют рост количества домашних онлайн-гаджетов, широкий набор цифровых сервисов и доступность абонентского оборудования с поддержкой гигабитной скорости. Такие устройства на сегодняшний день имеются уже у 72% наших клиентов. Мы прогнозируем, что этот тренд продолжится, и в скором времени домашний интернет в один гигабит станет стандартом для жителей Московского региона», — отметил директор по конвергентным продуктам и маркетингу московского региона МТС Павел Плясенко.

В Московском регионе провайдер обеспечивает доступ в интернет по технологии GPON со скоростью до 1 Гбит/с по кабелю и до 500 Мбит/с через Wi-Fi. Сейчас протяженность оптоволоконной сети компании в регионе достигает примерно 50 000 км. Подключиться к ней могут свыше 94% домохозяйств Москвы и до 70% в области, в зависимости от конкретного населенного пункта. В сумме скоростной домашний интернет от МТС в столичном регионе на сегодня доступен для более чем пяти миллионов домохозяйств.