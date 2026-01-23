Исследование показало, у кого из операторов лучшее качество голосовой связи

По итогам исследования компании DMTEL за 2025 год, проведенного в 82 российских городах, «МегаФон» продемонстрировал наилучшее качество голосовой связи в стране. Лидерство подтверждается комплексной оценкой, учитывающей как современные звонки на базе технологии VoLTE, так и традиционную голосовую связь, сообщила пресс-служба оператора.

Эксперты в течение 10 месяцев проводили масштабный драйв-тест, преодолев 30 тыс. километров в 8 федеральных округах. В рамках тестирования было осуществлено примерно 328 тыс. голосовых вызовов длительностью 120 секунд в сетях 4 основных операторов связи.

Результаты показали, что в традиционных сетях доля успешных соединений у МегаФона достигла 98,69%. Среднее время установления вызова у оператора оказалось на 24% быстрее, чем у ближайшего конкурента. При этом средняя оценка качества речи (Mean Opinion Score, MOS) составила 3,92 балла из 5, что является наивысшим показателем.

При использовании технологии VoLTE, которая позволяет одновременно звонить и пользоваться интернетом на одном устройстве, средний балл MOS поднялся у оператора до 4,45 из 5, а доля успешных попыток соединения в этом режиме составила 99,05%.

Оператор постоянно совершенствует свою инфраструктуру для повышения качества голосовых услуг. За прошлый год было модернизировано на 30% больше базовых станций по всей России. Также была значительно обновлена транспортная сеть: волоконно-оптические линии связи теперь присутствуют в 89% населенных пунктов с численностью более 10 тыс. жителей.

«Голосовая связь остается базовой услугой для миллионов абонентов. „МегаФон“ последовательно развивал возможности сети для общения пользователей, став первым оператором, запустившим VoLTE по всей стране, а после и в международном роуминге», — отметил технический директор «МегаФона» Алексей Титов.

Компания продолжает работать над тем, чтобы абоненты могли всегда получать качественные услуги мобильной связи.