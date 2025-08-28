Исследование показало, что в каждом 25-м ДТП участвуют премиальные авто

Почти 4% ДТП по ОСАГО в этом году пришлось на премиальные автомобили, выяснили аналитики Страхового Дома ВСК, передает пресс-служба компании.

Чаще всего виновниками ДТП среди обладателей авто премиальных брендов становились владельцы Mercedes-Benz (41%), BMW (22%), Audi (17%) и Lexus (15%). Реже в дорожные аварии попадают автомобили Bentley (0,05%), Tesla (0,1%), HONGQI (0,4%).

Традиционно мужчины являются самыми аварийными водителями — среди ДТП с автомобилями представительского класса на их долю приходится 81% происшествий. Примечательно, что число женщин-виновниц ДТП в сегменте премиальных авто выше, чем в среднем по всем дорожным авариями — 18% (в основном женщины управляют Mercedes-Benz, BMW и Lexus).

Больше всего ДТП с участием премиальных авто было зафиксировано в Москве, Краснодарском крае, Калининградской области, Ростовской области и Алтайском крае.

Не более 15% ДТП на дороге приходится по вине авто корпоративных автопарков (такси, каршеринга, сервисов доставки и пр.). В среднем по всем ДТП в стране этот показатель составляет 21%.