Исследование показало, что доля успешных мобильных звонков в Москве составила более 99,7%

Информационно-аналитическое агентство ИАА TelecomDaily впервые за последние 10 лет подготовило исследование по качеству голосовой связи в Москве в мобильных сетях четырех операторов. Согласно его результатам, МТС лидирует по интегральным показателям качества голосовых услуг, сообщает TelecomDaily

Исследование проходило в начале декабря в пределах МКАД. По результатам замеров, доля успешных голосовых соединений превысила 99,7%, доля обрывов минимальна в пределах 0,8%, для дозвона московскому абоненту требуется в среднем 2,56 сек.

«При подсчете баллов в интегральной оценке качества голосовой связи МТС занял первое место, набрав в сумме 14. Второе место у „Билайна“ — 13 баллов. „Мегафон“ третий — 8 баллов, Т2 четвертый — 5 баллов», — уточнили в агентстве.

Эксперты отметили, что во второй половине текущего года спрос на классические голосовые услуги увеличился из-за того, что в РФ были заблокированы звонки в популярных зарубежных мессенджерах, а также из-за ограничений в работе мобильного интернета.

Параметры качества голосовой связи

Доступность, или доля успешных соединений, которая составила 99,73%. По этому показателю первым стал МТС, у которого доля успешных соединений достигла 99,93% (4 балла). Сразу за ним «Билайн» — 99,92% (3 балла). Далее «МегаФон» — 99,84% (2) и Т2 — 99,21% (1).

Непрерывность (рассчитывается исходя из доли обрывов)

Этот параметр в столице равняется 99,2%, то есть доля обрывов у мобильных операторов в среднем не превышает 0,8%. По непрерывности лидирует «Билайн» — 99,61% (4 балла), МТС второй — 99,29% (3 балла). Далее Т2 — 99,2% (2) и «МегаФон» — 98,72% (1).

Скорость дозвона

Учитывает время от момента нажатия на «вызов» до момента начала дозвона (гудки или другое оповещение). В среднем у столичного абонента дозвон занимает 2,56 сек. Быстрее остальных устанавливают соединение абоненты «Билайна» — 1,79 сек (4 балла). У МТС на это уходит 2,49 сек (3 балла), у «МегаФона» — 2,81 сек (2), у Т2 — 3,14 сек (1).