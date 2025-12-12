Исследование показало, что 57% жителей Подмосковья разделяют мусор

Более половины (57%) жителей Московской области участвуют в раздельном сборе мусора. Основной мотивацией для 45% из тех, кто сортирует отходы, является желание улучшить экологическую обстановку и сократить количество свалок, говорится в результатах исследования агентства MAGRAM MR.

В ходе опроса респондентам задавали вопрос: «Разделяете ли Вы отходы для утилизации в специальные контейнеры?». Участников, ответивших утвердительно, дополнительно спрашивали: «Почему Вы собираете мусор раздельно? Выберите утверждения, с которыми согласны в наибольшей степени».

Исследование проводилось в форме уличного опроса, а выборка составила 1400 жителей Московской области в возрасте 18 лет и старше.

MAGRAM MR — независимое исследовательское агентство полного цикла, основанное в 1997 году. Специализируется на проведении маркетинговых и социологических исследований любой сложности на рынках B2B и B2C в России и за рубежом.