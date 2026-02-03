«Мы опросили более 1000 молодых людей из разных стран, и 83% из них сказали, что герои, которых они видят в фильмах, в книгах, герои тех или иных произведений влияют на то, какие они решения принимают, какой выбор своей жизни они делают, как ведут себя, какие ролевые модели для них считаются релевантными. Эта цифра подтверждает, что герои влияют на то, как будут вести себя молодые люди, да и не только молодые», — поделилась Аблец.

По ее словам, 38% опрошенных поделились, что хотели бы видеть в качестве героя обычного человека, который совершил тот или иной героический поступок: «парней с соседнего двора, учителей, врачей, ученых». В пресс-службе Мастерской новых медиа также отметили, что среди прочих ответов из-за рубежа в ходе опроса был президент России Владимир Путин — как «человек, который изменил ход истории и поднял свою страну на истинный уровень борьбы с тиранией».

Премия «Герои большой страны» поддерживает фильмы и сериалы о героях-созидателях — простых людях, приносящих пользу людям и стране. Этим же направлением занимается сообщество Мастерской новых медиа, работающее по треку «Герои — строители будущего». Медиаспециалисты снимают короткометражные фильмы и создают контент о людях, которые могут стать ориентиром для молодого поколения. Их работы собирают миллионы просмотров в социальных сетях.

*В опросе, который провела «Мастерская новых медиа», приняли участие более 1000 человек в возрасте от 14 до 35 лет из более чем 50 стран.