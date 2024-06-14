Исследование МегаФона: мужчины посещают ТЦ на 40% чаще женщин

В период с января по май этого года жители столицы и Подмосковья начали посещать торговые центры на 42% чаще, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом, как показали обезличенные данные мобильного трафика в крупнейших ТЦ Москвы, за покупками чаще ходят мужчины, сообщает пресс-служба компании МегаФон.

Аналитики компании выяснили, что больше всего гигабайт трафика потратили посетители торговых центров «Авиапарк» и «МЕГА Химки».

Кроме того, чаще всего посещают торговые центры люди от 36 до 45 лет — это порядка 38% всех посетителей. Еще 29% – это люди от 46 до 55 лет, а покупатели в возрасте от 26 до 35 лет составляют 21% посетителей. Реже всех в ТЦ заглядывают молодые люди от 18 до 25 лет и пожилые старше 65 лет.

На основе полученных данных выяснилось, что мужчины не только чаще женщин посещают моллы для покупок, но и опережают их почти во всех возрастных категориях, кроме 65+. Это объясняют в том числе и тем, что интерес женской аудитории к маркетплейсам возрастает.

Самым посещаемым оказался столичный торговый центр «Авиапарк», а второе и третье места заняли «МЕГА Химки» и «Европейский». Также в первую пятерку вошли ТЦ «Саларис» и «Афимолл Сити». Об этом говорит количество гигабайт, которые использовали посетители.

Помимо жителей Москвы и Подмосковья, торговые центры региона чаще всего посещают гости из Санкт-Петербурга, Дагестана, Саратова, Самары и Нижнего Новгорода. Также в десятке лидеров по скачанным гигабайтам путешественники из Владимира, Калуги, Ростова-на-Дону, Чечни и Сургута.

За нагрузкой сети в столичных ТЦ следят инженеры, которые в случае необходимости модернизируют оборудование. Последние улучшения были сделаны в новом торговом центре «Сказка» в Рассказовке и в крупном московском аутлете «Орджоникидзе, 11». В последнем специалисты МегаФона установили антенную систему, которая работает в LTE-1800. Радиоволны этого диапазона охватывают большую площадь покрытия и лучше проникают через прочные стены торговых центров.

Кроме того, инженеры обновили оборудование в самом крупном российском центре оптово-розничной торговли – ТК «Садовод». Теперь здесь доступен весь частотный спектр стандарта 4G — низкие диапазоны (LTE-800), эффективные на территориях складов с железобетонными конструкциями, высокие (LTE-1800 и LTE-2600) — для торговых рядов, в которых тысячи продавцов и покупателей постоянно используют мобильный интернет. Специалисты заметили, что сотрудники ТК чаще обычного совершают телефонные звонки, поэтому обеспечили работу диапазона 3G UMTS900, который устойчив к затуханию сигнала и обеспечивает стабильную голосовую связь внутри помещений.

По словам директора по реализации проектов инфраструктуры МегаФона в Московском регионе Андрея Абрамова, быстрый мобильный интернет давно стал неотъемлемой частью жизни огромного мегаполиса.

«Мы продолжаем снабжать современными технологиями любимые для шопинга места жителей и гостей города. В «Сказке» и «Орджоникидзе, 11» мы увеличили максимальную скорость мобильного интернета до 150 Мбит/с, а на территориях «Садовода» и «Москвы» — до 400 Мбит/с и 500 Мбит/с соответственно. Это позволит покупателям оставаться на связи даже в самые загруженные часы работы торговых комплексов», — отметил Абрамов.