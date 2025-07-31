Исследование: формат «день шопинга» теряет популярность в московских ТЦ

Посещаемость десяти крупнейших столичных торговых центров в первом квартале 2025 года сократилась на 5–8%, а среднее время пребывания в ТЦ уменьшилось на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Такие данные получили в ходе исследования с помощью платформы «МТС Геоэффект», сообщили РИАМО в пресс-службе компании.

Среди топ-10 московских торговых центров падение трафика составило в среднем 5-8%. Однако три объекта показали рост: лидером (+27%) стал ГУМ, расположенный в сердце столицы и сохраняющий привлекательность для покупателей. Также положительная динамика зафиксирована в современных комплексах «Авиапарк» (+15%) и «Метрополис» (+12%), которые входят в число крупнейших по площади и предлагают разнообразные варианты досуга.

Еще одной заметной тенденцией стал переход от длительных походов за покупками к коротким целевым визитам. Сейчас более 80% гостей проводят в ТЦ меньше двух часов, причем свыше половины из них — менее часа. В ГУМе и «Атриуме» три четверти посетителей задерживаются не дольше 60 минут.

Основную аудиторию торговых центров составляют люди 35–44 лет (23%). Далее следуют группы 25–34 года (18%) и 45–54 года (17%). Вместе эти экономически активные категории формируют почти 60% трафика. При этом в «Европолисе», «Меге Белая Дача» и «Авиапарке» заметно увеличилась доля молодежи 18–24 лет (+10-14% год к году). Также, несмотря на общее снижение посещаемости, растет число гостей 64+, которые, как и молодые люди, рассматривают ТЦ не только как место для шопинга, но и как комфортную среду для отдыха, встреч и посещения мероприятий.

Среди посетителей преобладают мужчины (51%), причем в некоторых ТЦ их доля значительно выше: «Мега Белая Дача» и Vegas (по 58%), «РИО» (57%). Это объясняется не столько ростом их покупательской активности, сколько приверженностью традиционному шопингу. Женщины же активнее переходят на онлайн-покупки, особенно в категориях моды, косметики и товаров для дома, которые стали более доступны через маркетплейсы.

Около 67% гостей московских торговых центров имеют доход до 70 тыс. рублей в месяц. Число посетителей с заработком свыше 100 тыс. рублей резко сократилось (на 40–70% по сравнению с прошлым годом), а клиенты с доходом от 300 тыс. рублей практически перестали посещать ТЦ.

В исследовании участвовали 10 крупнейших ТЦ Москвы: ГУМ, ЦДМ, «Атриум», «Метрополис», «Европейский», «РИО», «Мега Белая Дача», «Авиапарк», Vegas, «Европолис».