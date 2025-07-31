Исследование: доставка товаров увеличивает отклик покупателей на 40%

По статистике, объявления с опцией доставки привлекают на 37% больше просмотров и на 40% больше звонков и сообщений от покупателей. Такие данные привели во время обсуждения развития категории товаров Lifestyle и награждения продавцов, достигших высоких результатов в использовании доставки в московском офисе «Авито», сообщает пресс-служба компании.

Преимущества доставки очевидны для всех участников сделки. Продавцы получают более высокую видимость в поиске, а покупателям проще совершить покупку. Дополнительный плюс — возможность показывать товары в других регионах. Согласно данным «Авито», шанс продажи товаров с бесплатной доставкой возрастает в 2,5 раза.

На платформе сотрудничает более 7 логистических компаний-партнеров, а сеть включает 80 тыс. пунктов выдачи и постаматов по всей России. Недавно появилась услуга доставки крупногабаритных товаров весом до 200 кг. Покупки, оформленные через «Авито Доставку», защищены функцией безопасной сделки: товар можно проверить при получении и отказаться, если что-то не устраивает. В таком случае средства за товар и доставку вернутся на карту. Поддержка «Авито» готова помочь в спорных ситуациях, а в случае потери или повреждения товара компенсация выплачивается обеим сторонам.

Компания отметила продавцов, ставших «самураями продаж», и пригласила их на церемонию награждения. В первой волне участвовали 34 продавца, выполнивших более 3 000 заказов с «Авито Доставкой» в выбранных категориях за 2025 год. Они получили специальный бейдж в профиле, награду и 15 000 бонусов на продвижение. Программа мотивации будет развиваться, и с 2026 года награждение «героев доставки» станет ежегодным.

Самые популярные товары в категории Lifestyle — одежда, обувь и аксессуары. С начала года ежемесячная аудитория раздела превышает 26 млн уникальных пользователей. Разделы «Хобби» и «Спорт» также в топе: у них 18,5 млн и 17,6 млн пользователей соответственно. Среди микрокатегорий лидируют «Охота», «Грампластинки» и «Книги».