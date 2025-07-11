Исследование: 21% молодых специалистов уже меняли город для трудоустройства

Авито Работа выпустила аналитический обзор , подводящий итоги II квартала 2025 года на рынке труда, с особым вниманием к особенностям трудоустройства молодежи. В дайджесте собраны данные официальной статистики, аналитики платформы и социологических исследований сервиса. Основной акцент этого выпуска — поведенческие модели молодых специалистов при поиске работы, включая их готовность к переезду в другие регионы. Рост трудовой активности среди молодежи летом и общие макроэкономические тренды способствуют увеличению их вовлеченности в рынок труда, сообщает пресс-служба компании.

Активность соискателей и работодателей

Во II квартале 2025 года продолжился рост числа соискателей, начавшийся в начале года. Согласно данным компании, отклики на вакансии увеличиваются быстрее, чем публикация новых предложений от работодателей, что свидетельствует о высокой заинтересованности в поиске работы. При этом уровень безработицы остается стабильным, а укомплектованность компаний персоналом — недостаточной. Такая динамика отражает смену мотивации: люди ищут работу не из-за потери текущего места, а в надежде найти более выгодные условия.

Кандидаты все чаще выходят на рынок труда с целью повышения дохода, а не из-за увольнения. Основные причины — переход между компаниями и «пассивный поиск», когда соискатели изучают варианты, не уходя с текущей работы. Данные компании подтверждают этот тренд: доля тех, кто ищет работу четыре месяца и дольше, выросла на 1,4 п. п. по сравнению с прошлым годом.

Готовность к переезду и условия релокации

Молодежь проявляет активность не только в локальном поиске работы, но и в готовности к трудовой миграции. 63% опрошенных рассматривают возможность переезда в другой город России, причем 21% уже имеют такой опыт и открыты к новым предложениям.

Среди ключевых факторов, влияющих на решение о смене региона:

• достойная зарплата или бонус за переезд (41%),

• предоставление жилья или компенсация аренды (28%),

• четкие карьерные перспективы (27%),

• возможность удаленной или гибкой работы (25%),

• оплата переезда (25%).

Топ-3 регионов для релокации: Москва (35%), Санкт-Петербург (29%) и Краснодарский край (17%).

Однако есть и барьеры: 43% отказались бы от переезда, если зарплата не покроет расходы на жизнь в новом городе. Другие препятствия — сомнения в надежности работодателя (32%), низкий уровень безопасности в регионе (31%), неясные карьерные перспективы (28%) и недостаток информации о будущем месте работы (27%). Это означает, что компании, заинтересованные в привлечении молодых специалистов из других регионов, должны делать акцент не только на финансовых условиях, но и на прозрачности предложения.

Зарплатные ожидания и предложения работодателей

Молодежь все активнее выходит на рынок труда: за первое полугодие 2025 года число откликов от соискателей 18–24 лет выросло на 44% по сравнению с тем же периодом 2024 года. На макроуровне вовлеченность молодежи (20–24 года) в рынок труда после нескольких лет спада достигла 54,1%.

Средний уровень зарплат в вакансиях, на которые откликаются молодые специалисты 18–24 лет, составляет 79 000 руб./мес., тогда как работодатели предлагают в среднем 68 000 руб./мес. Разрыв между ожиданиями и реальностью среди молодежи наименьший по сравнению с другими возрастными группами.

В целом зарплатные ожидания остаются высокими, несмотря на замедление роста оплаты труда. Во II квартале 2025 года средние ожидания соискателей на полный день составили 84 400 руб./мес., а предложения работодателей — 82 900 руб./мес. Разрыв постепенно сокращается.

Темпы роста зарплат снизились: если во II квартале 2024 года прирост составил 26% в годовом выражении, то за тот же период 2025 года — лишь 7%. Это говорит о стабилизации рынка после прошлогоднего скачка и более осторожной политике работодателей в условиях экономической неопределенности.

Несмотря на умеренный рост зарплат, молодежь продолжает активно искать работу, уделяя внимание не только доходу, но и гибкости, опыту, возможностям развития. Работодатели, в свою очередь, все чаще рассматривают молодых специалистов как перспективный кадровый резерв, предлагая стартовые позиции с обучением и карьерным ростом.

Критерии выбора работы

Исследование показывает, что молодые специалисты демонстрируют стабильное трудовое поведение: 43% не меняли работу в последние два года, 26% сменили место лишь раз. В среднем они готовы оставаться в компании до 6 лет, если работа соответствует их ожиданиям, что ставит перед работодателями задачу создания комфортных условий.

Основные причины смены работы среди молодежи 16–24 лет:

• неудовлетворенность зарплатой (43%),

• отсутствие карьерных перспектив (32%),

• желание более спокойной работы (31%),

• эмоциональное выгорание (27%).

При поиске работы молодые специалисты обращают внимание на:

• требуемый стаж (40%),

• формат занятости (39%),

• стабильность компании (48%),

• репутацию бренда работодателя (22%).

«Рынок труда продолжает трансформироваться: мы видим, что молодые специалисты стали более мобильными. Готовность 63% соискателей к релокации — это важный сигнал для компаний, испытывающих кадровый голод. Однако сохраняется разрыв между зарплатными ожиданиями молодежи и реальными предложениями работодателей. Сегодня недостаточно просто предложить вакансию — важно прорабатывать комплекс условий: прозрачные карьерные перспективы, поддержку при переезде, гибкие форматы работы. Особенно это касается регионов, конкурирующих за таланты с Москвой и Петербургом. Еще один тренд — рост „пассивного поиска“: соискатели стали чаще мониторить рынок, не увольняясь с текущего места. Это значит, что работодателям нужно активнее привлекать кандидатов сильным брендом и быстрыми процессами подбора. В ближайшие месяцы мы ожидаем, что компании, готовые адаптироваться к этим запросам, смогут эффективнее закрывать вакансии, а остальным придется столкнуться с еще большей конкуренцией за кадры», — отметил управляющий директор Авито Работы Дмитрий Пучков.