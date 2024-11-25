Испытательный центр Чехова создаст 250 новых рабочих мест

сегодня в 20:18

Многофункциональный испытательный центр «ПромМаш Тест» готовится к строительству нового корпуса в Чехове, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Специалисты Центра содействия Строительству при Правительстве Московской области активно помогают застройщику в реализации проекта.

В настоящее время все необходимые разрешения и согласования уже получены, что подтверждено выдачей соответствующего документа Главгосстройнадзором Московской области.

Строительство нового производственно-складского здания площадью около 15 тысяч квадратных метров намечено на 2025 год. Этот проект создаст около 250 новых рабочих мест для жителей Чехова, что станет значительным вкладом в развитие местной экономики.

В Центре трудится 250 человек, среди которых большое количество молодых специалистов.

Испытательный центр «ПромМаш Тест» вошел в число лучших испытательных лабораторий России по итогам ежегодного проекта Всероссийской организации качества «Лучшие испытательные лаборатории России».

Также глава региона отметил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — заключил губернатор.