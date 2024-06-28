Испытательный полигон средств для эвакуации при пожаре появится в Подмосковье

Подмосковная компания «Самоспас», занимающаяся разработкой средств для спасения и эвакуации людей при пожаре, завершает строительство уникального испытательного полигона. Он будет находиться на территории нового производственно-складского комплекса в городском округе Истра. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций промышленности и науки Московской области.

«В начале 2024 года компания „Самоспас“ приняла решение нарастить производственные мощности за счет строительства второго производственно-складского комплекса площадью более 5 тысяч кв. м, увеличив объем инвестиций до 250 млн рублей. Компания уже завершила строительство основных помещений, на текущий момент идет монтаж внутренних конструкций испытательного полигона. Ввести объект в эксплуатацию планируется в течение ближайших двух месяцев. Параллельно на территории комплекса компания ведет строительство собственной швейной фабрики площадью более 3,5 тысяч кв. м», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На фабрике будут шить спасательные косынки и специальные страховочные привязи для обеспечения безопасности во время эвакуации. Далее все канатно-спускные автоматические устройства, которые используются в том случае, если пути отступления блокированы огнем или задымлены, будут тщательно проверяться на новом испытательном полигоне.

«Не всегда полное соблюдение правил гарантирует безопасность, иногда надо быть на шаг впереди. Наши эвакуационные устройства, установленные в любых высотных зданиях, — как раз такой случай. Когда уйти ногами по лестнице уже нельзя, а пожарные лестницу подать не могут, они смогут стать единственным выходом для спасения людей. С помощью системы „Самоспас“ можно производить эвакуацию с высоты самостоятельно, не дожидаясь приезда сотрудников спецслужб», — отметил генеральный директор компании «Самоспас» Илья Маликов.

Компания «Самоспас» более 15 лет занимается производством полностью автоматических систем для эвакуации: устройство закрепляется за предустановленную анкерную точку, в случае ЧС человек выкидывает трос, надевает косынку и спускается из окна с высоты до 200 метров. Скорость спуска, вне зависимости от веса человека, постоянная и составляет 1 м/c.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Губернатор также отмечал, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Воробьев также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».