Испуганный бегемотик из Таиланда стал мемом и покорил пользователей соцсетей

Фото и видео с забавным детенышем бегемота из Таиланда превратились в мемы

Детеныш карликового бегемота с выпученными глазами и открытым ртом стал новой звездой интернета и превратился в мем, сообщает Hi-Tech Mail.ru .

Популярного забавного бегемотика зовут Нонг Му Денг, что означает Хрюшка. Это самка, которая живет в зоопарке Таиланда. Она появилась на свет 10 июля 2024 года.

Как только фото и видео бегемотика попали в Сеть, она сразу стала знаменитостью. В честь Нонг Му Денг рисуют картинки, а фото с ней разлетаются в качестве мемов.

Пользователи в восторге от бегемотика. Они отмечают ее забавное поведение и особый драматизм. Малышка только начинает познавать мир, а потому все еще боится многих вещей.

Большинство снимков с бегемотиком поклонники сделали в тот момент, когда она паникует. Малышка делает испуганные глаза, в которых заметен ужас, а также широко открывает рот.

При этом такое ее состояние фанаты называют милым, но вызывающим сочувствие. Некоторые пользователи Сети считают бегемотика своим «тотемным животным».