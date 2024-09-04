Испуганная полицией Мия Бойко приглашает юную квадробершу из Надыма в Москву

Известная российская певица MIA BOYKA (Мария Бойко) пригласила обиженную 8-летнюю квадробершу из Надыма на встречу в Москву и попросила родителей девочки забрать заявление из полиции, сообщает SHOT .

Мама ребенка рассказала, что с ней связался помощник артистки и заявил, что Мария хотела бы помириться с семьей. Для этого она попросила забрать заявление о публичном оскорблении девочки из правоохранительных органов.

Мия пригласила Марьяну и ее маму на встречу в Москву, где девочке покажут «закулисье больших артистов». При этом родители квадроберши не торопятся принимать приглашение.

По словам мамы, у дочки появился собственный фан-клуб, участники которого требуют полноценных извинений от певицы. Кроме того, Марьяну начали бурлить в ее школе.

Во время концерта в Надыме (ЯНАО) MIA BOYKA спросила у девочки в костюме кошки: «Ты у нас котенок или квадробер, не дай бог?». После вопроса певицы ребенок расплакался. История получила широкий резонанс, от артистки требуют публичных извинений.