Исправить ошибки: суды в России стали чаще удовлетворять жалобы

В России стали чаще удовлетворять жалоб в кассационных судах: по гражданским делам доля таких ситуациях выросла с 4% до 18%, по административным — с 3% до 16%, до уголовным — с 8% до 33%, сообщает сайт MK.Ru .

«Если говорить о направлении дальнейшего развития, для поддержания принципа правовой определенности кассационные суды все же должны уделять первостепенное значение не практическим обстоятельствам (тем более что самостоятельно они не занимаются их исследованием), а исправлению ошибок при применении норм права», — заявил председатель Совета судей РФ Виктор Момотов в ходе Международной научно-практической конференции «Судебная власть и судоустройство» 28 марта.

По его словам, при проверке справедливости наказания суд должен в первую очередь учитывать интересы осужденного как слабой стороны: результатом жалобы не должно стать ужесточение наказания.

После судебной реформы 2018 года в РФ работают 9 кассационных и 5 аппеляционных судов. В каждом из них рассматривают дела из нескольких регионов.