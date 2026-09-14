Исполнительница хита «Матушка-земля» станет наблюдателем на выборах

Российская певица Татьяна Куртукова, получившая широкую известность благодаря композиции «Матушка-земля», примет участие в общественном наблюдении на выборах депутатов Государственной Думы 2026 года, сообщила она на своей странице во «ВКонтакте» .

Артистка будет следить за ходом избирательного процесса на площадке центра наблюдения за голосованием в Одинцовском городском округе, чтобы увидеть работу системы изнутри и лично оценить прозрачность всех процедур.

«Я часто в своем творчестве говорю о любви к Родине. Для меня, как для гражданина нашей страны, это возможность выразить любовь не словами, а действиями», — сказала она.

Куртукова отметила, что как публичный человек намерена выступить голосом своей аудитории: честно рассказать подписчикам о чистоте голосования, если все пройдет в штатном режиме, и не замалчивать спорные ситуации в случае их возникновения.

Куртукова выпустила сингл «Матушка-земля» в 2022 г. Эта песня стала особенно значимой в ее карьере.

Участие медийных персон и лидеров мнений в избирательном процессе стало продолжением общероссийского тренда на открытость, отмечают эксперты ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ). Наблюдатели-блогеры ведут прямые репортажи и делятся происходящим на участках в соцсетях, передавая реальную атмосферу голосования широкой аудитории. Образовательный модуль по подготовке авторов контента с участков развивается с 2020 года по инициативе АНО «Диалог регионы» и Общественной палаты РФ — так, на президентских выборах 2024 года репортажи вели уже с 54% участков страны, а общее число публикаций наблюдателей превысило 425 тысяч.