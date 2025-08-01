Исполнители теракта в «Крокусе» покинули здание, так как у них заклинило оружие

Исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» покинули покинули подмосковный концертный зал, так как у них заклинило оружие, пишет ТАСС .

«Они скрылись из концертного зала в связи с тем, что испугались того, что оружие заклинило и осталось мало патронов», — указывается в материалах дела.

Отмечается, что трое боевиков были вооружены автоматами Калашникова, четвертый нес рюкзак с патронами. Во время атаки 3 автомата заклинило. Они выбросили оружие, когда уже покидали здание.

Трагедия в «Крокус Сити Холле» унесла жизни 149 человек, еще 609 получили ранения. Материальный ущерб оценивается в 6 млрд рублей. После совершения преступления все четверо пытались скрыться в направлении Украины, однако были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в Брянской области.

В настоящее время к судебной ответственности привлечены 19 фигурантов, включая как непосредственных исполнителей, так и их пособников. Расследование в отношении организаторов теракта и других участников террористической группировки продолжается.

Судебные слушания по данному делу проходят в закрытом режиме.