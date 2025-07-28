Исполнители теракта в «Крокусе» были вооружены не менее 59 магазинами к АК

Исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» были вооружены не менее 59 магазинами с более 1,3 тыс. патронами к трем автоматам Калашникова, сообщает ТАСС .

В материалах дела указывается, что у исполнителей теракта были с собой пистолет Макарова, 4 ножа бытового назначения, не менее пяти бутылок с автомобильным бензином, зажигалки и налобные фонарики.

Трагедия в «Крокус Сити Холле» унесла жизни 149 человек, еще 609 получили ранения. Материальный ущерб оценивается в 6 млрд рублей. После совершения преступления все четверо пытались скрыться в направлении Украины, однако были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в Брянской области.

В настоящее время к судебной ответственности привлечены 19 фигурантов, включая как непосредственных исполнителей, так и их пособников. Расследование в отношении организаторов теракта и других участников террористической группировки продолжается.

Судебные слушания по данному делу проходят в закрытом режиме.