Исполнитель теракта в «Крокусе» приезжал туда на концерт для разведки

Один из исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» за две недели приезжал туда на концерт для разведки, пишет ТАСС .

Согласно материалам дела, он также в день атаки приехал в «Крокус» за четыре часа до теракта.

Отмечается, что 7 марта 2024 года он приобрел билет на концерт исполнителя Алессандро Сафино, «посетив в тот же день указанный концерт, изучил обстановку, схему расположения выходов в концертном зале и его вместимость».

Трагедия в «Крокус Сити Холле» унесла жизни 149 человек, еще 609 получили ранения. Материальный ущерб оценивается в 6 млрд рублей. После совершения преступления все четверо пытались скрыться в направлении Украины, однако были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в Брянской области.

В настоящее время к судебной ответственности привлечены 19 фигурантов, включая как непосредственных исполнителей, так и их пособников. Расследование в отношении организаторов теракта и других участников террористической группировки продолжается.

Судебные слушания по данному делу проходят в закрытом режиме.