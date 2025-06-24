Исполнитель известных хитов выступит в День молодежи в Кашире

28 июня в городском округе Кашира пройдут праздничные мероприятия, посвящённые празднованию Дня молодежи. Центральные площадки — городской парк отдыха в Кашире-2 и стадион «Энергетик». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.

Праздничная программа начнется с 10:00 со спортивных соревнований: стритбол, волейбол, армрестлинг. Также пройдет мастер-класс по современной хореографии, игре на ханге, ремесленная ярмарка и «Селфи-круг».

В 18:00 начнет работу площадка «Встреча с интересным человеком», где юные журналисты и представители молодёжных объединений Каширы смогут задать вопросы выдающимся личностям округа.

А уже вечером на стадионе «Энергетик» зажигать на главной сцене будут хедлайнеры: Konfuz, танцевальное шоу «Faces», а также резиденты топового московского клуба — DJ Владис и MC Shayon. А помогут им молодые каширские артисты.

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