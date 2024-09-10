Исмаилов: Россия достигла технологического и природоохранного суверенитета

Россия сегодня замещает все, что необходимо для решения национальных задач. Страна достигла технологического и природоохранного суверенитета, сказал председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

Он добавил, что обе выставки, открывшиеся сегодня в «Крокус Экспо», проводятся для людей. «ЭкваТэк» и «ВэйстТэк» направлены на повышение качества жизни. Исмаилов напомнил, что с 2025 года в России реализуется новый национальный проект «Экологическое благополучие».

«В нем два ключевых трека. Они очень амбициозны и очень наполнены. Трек „Вода России“ и трек „Экономика замкнутого цикла“» — заявил он.

Представленные на выставках экспонаты направлены на реализацию мероприятий в рамках этих треков, заключил Исмаилов.