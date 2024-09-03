В Красногорске стартовал Всероссийский конкурс фотографии «Жизнь в Зените III»

Жители Красногорска могут поучаствовать в фотоконкурсе «Жизнь в Зените III». Конкурс организован Красногорским заводом имени С. А. Зверева (КМЗ) холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

До 31 октября участники смогут представить свои работы в восьми номинациях и получить оценку от известных российских фотографов и экспертов отрасли. Принять участие в конкурсе может любой желающий, отправив свои работы в одну или несколько номинаций.

В этом году представлено семь основных номинаций: «Моя удивительная страна», «Портрет», «Макромир», Black-and-white, «Пленочная фотография», «Зенит как искусство» и «Глазами детей».

Новая номинация «Цвет в городе» была добавлена официальным партнёром мероприятия. Для участия нужно отправить фотографию, сделанную на городских улицах, в парках, на пляжах или в общественном транспорте, акцентируя внимание на цвете — синем, красном или жёлтом.

Фотографии должны быть сделаны не более года назад на любую оптику, кроме номинации «Зенит как искусство», где требуются объективы бренда «Зенит».

Генеральный директор КМЗ Евгений Кузнецов заявил: «Этим конкурсом мы хотим поддержать как профессионалов, так и любителей фотографии. Вместе с экспертным жюри мы определим победителей в каждой номинации и присудим Гран-при. Имена победителей будут объявлены в декабре. Мы уверены, что нас ждёт увлекательное погружение в мир творчества российских авторов».Конкурс пройдёт в четыре этапа: приём заявок, отборочный тур, полуфинал и финал. Работы участников оценят профессиональные фотографы и эксперты индустрии, включая преподавателя кафедры фотожурналистики факультета журналистики МГУ Сергея Шахиджаняна, профессионального фотографа Андрея Жукова и фотохудожника Ксению Засецкую.

С подробными условиями участия можно ознакомиться на сайте организатора.

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