Искусственный интеллект позволит россиянам оформить резюме всего за 14 секунд

Сервис автоматически формирует резюме, учитывая ключевые критерии, которые важны для работодателей на первом этапе отбора. Из профиля пользователя импортируются ФИО, контакты, гражданство, дата рождения и профессиональный опыт. Раздел с предпочтениями по работе и карьерным ожиданиям генерируется на основе описаний вакансий. Используя эти данные, система создает черновик — его можно сразу опубликовать или доработать вручную.

Специалисты сервиса подчеркивают, что автоматизированные резюме упрощают трудоустройство: кандидаты с полными анкетами чаще привлекают внимание рекрутеров. «Во время тестов число созданных резюме выросло втрое по сравнению с традиционным заполнением. Теперь на портале ежедневно появляется на 42% больше уникальных анкет», — уточняют аналитики. И поясняют значимость этого результата.

«Наличие опубликованного резюме позволяет кандидатам получать больше предложений от работодателей и быстрее находить работу. Тем не менее, до сих пор далеко не все используют эту возможность: по данным опроса Авито Работы, почти половина (48%) соискателей не заполняли анкету при последнем поиске работы, объясняя это сложностью и длительностью процесса. Теперь соискатели могут положиться на технологии Авито, которые помогут быстро и грамотно „упаковать“ всю нужную информацию в резюме для работодателя», — комментирует директор по продукту Авито Работы Владимир Урсу.