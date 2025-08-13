Искусственный интеллект поможет получить почтовый адрес в Подмосковье

В Подмосковье к электронной услуге «Присвоение адреса» подключили искусственный интеллект. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Присвоение почтового адреса — одна из самых популярных услуг на региональном портале. С начала года ею воспользовались уже более 100 тыс. раз. А теперь, благодаря внедрению искусственного интеллекта, процесс стал еще удобнее: ИИ анализирует подгруженные в электронную форму сканы документов и мгновенно подсказывает, если обнаружены ошибки», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Адрес — обязательная характеристика объекта недвижимости, позволяющая определить его местонахождение. Его можно присвоить квартире, офису, земельному участку, машино-месту и даже объекту незавершенного строительства.

Услуга «Присвоение адреса» доступна на региональном портале в разделе «Земля» — «Оформление и регистрация». Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить электронную форму и прикрепить сканы правоустанавливающих документов, а в случае обращения через представителя — также доверенность. Искусственный интеллект проанализирует файлы и оперативно сообщит о любых несоответствиях.

До подачи заявления можно проверить на сайте https://fias.nalog.ru/, присваивался ли ранее адрес вашему объекту.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.