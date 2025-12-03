Искусственный интеллект начал выявлять нарушения земельного законодательства в Долгопрудном

В Долгопрудном стартовал пилотный проект «Земельный ИИ-патруль», в рамках которого искусственный интеллект помогает инспекторам выявлять нарушения земельного законодательства с помощью видеокамер на автомобилях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Долгопрудном начали тестировать систему «Земельный ИИ-патруль». На автомобили земельных инспекторов установили видеокамеры, а искусственный интеллект сканирует придорожные территории и выявляет нарушения земельного законодательства. К таким нарушениям относятся самовольное занятие земли, незаконные постройки и несоответствие использования участков заявленным целям.

Ранее инспекторам было сложно обнаруживать все нарушения, особенно в северных микрорайонах города. Теперь камеры и нейросеть фиксируют все объекты, а система автоматически отправляет данные в информационную базу, связанную с Росреестром. Искусственный интеллект анализирует изображения и определяет участки с нарушениями.

После фиксации нарушения владельцу участка направляется предупреждение. Если требование не будет выполнено, последует штраф. Благодаря новой системе количество выездных обследований сократится, а выявление несанкционированных построек и заброшенных земель ускорится.

Все данные поступают на рассмотрение сотрудникам отдела муниципального контроля. В дальнейшем искусственный интеллект планируют обучить выявлять рекламные вывески, ямы на дорогах, раскопки, стертые разметки и загрязненные фонарные столбы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.