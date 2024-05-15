Искусственный интеллект и умных помощников начнут применять в телефонных звонках

В ближайшее время оператор МТС расширит применение технологий искусственного интеллекта и анализа больших данных в привычных голосовых услугах во время телефонных звонков, сказала первый вице-президент МТС по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова.

Сейчас компания работает над внедрением умного голосового ассистента, который сможет ответить практически на любой вопрос прямо во время телефонного разговора — ответ услышат оба собеседника. Ассистент не только сможет дать прогноз погоды на завтра или подсказать адреса ближайших магазинов или кафе, но и сделать резюме разговора, отправив его в виде текста.

«Внедрение цифрового помощника в такую, казалось бы, простую и привычную услугу, как голосовые вызовы, буквально открывает мобильную связь для пользователей с новой стороны. Впервые у абонента появится возможность управлять звонком и вести диалог в режиме реального времени без снятия трубки. В дальнейшем наш цифровой помощник обзаведется новыми функциями, например, сможет переводить разговор на разные языки в режиме онлайн и давать советы по общению», — сказала Галактионова.

Особое внимание компания уделяет защите своих клиентов от мошенничества, предлагая давно действующее решение по блокировке сомнительных и спам-звонков «МТС Защитник».

По словам Галактионовой, «МТС Защитник» проанализирует, от кого поступил входящий вызов и если есть подозрение на мошенничество, в момент звонка абонент получит голосовое уведомление, которое будет слышно только ему. Технологии AI проведут проверку проверка синтезированный или живой голос используется при звонке, а Big Data МТС сверит биометрию голоса с базой мошеннических голосов, а также проведет анализ текста звонящего на предмет мошеннических сценариев.