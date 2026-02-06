Ищите альтернативные занятия: как перестать постоянно листать ленту в соцсетях

Клинический психолог Марианна Абравитова рассказала, что для того, чтобы прекратить постоянное пролистывание ленты в социальных сетях, в первую очередь следует попытаться осознать наличие проблемы. Если же это не удается, можно установить временные рамки для данного занятия, сообщает «Абзац» .

«Первая рекомендация — необходимо осознать, что мне это не надо. Во всяком случае, в таком количестве по времени. Я считаю, что нужно запретить себе, если ты понимаешь, что это мусорная информация. Либо вы можете себе это позволить, но ограничивать себя по времени. Вам нужно определить для этого время и заводить таймер, чтобы по нему вы выходили из такого занятия, которое ничего не несет», — порекомендовала специалист.

Она также упомянула, что еще одним действенным методом является поиск альтернативных занятий. Это может быть чтение литературы, прослушивание аудиоподкастов или просмотр интервью на темы, вызывающие интерес.

Благодаря этим активностям, по словам Абравитовой, наращиваются нейронные связи, что, в свою очередь, способствует увеличению продолжительности жизни.

