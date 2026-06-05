Иркутск обновит дворы и площадки к 365-летию города

К юбилею Иркутска в 2026 году в городе ремонтируют дороги, дворы и общественные пространства. В благоустройстве участвуют депутаты городской Думы, сообщает «ФедералПресс» .

Традиция направлять бюджетные средства на дворы появилась в 2011 году перед 350-летием Иркутска. Тогда депутаты выделили 350 млн рублей — по 10 млн на округ. Практику возобновили в 2021 году, а в 2025 году отремонтировали уже 148 дворов.

Сейчас на каждый из 35 избирательных округов из бюджета выделяют по 15 млн рублей. Средства идут на асфальт, тротуары, парковки, освещение, скамейки, урны, обрезку деревьев, детские и спортивные площадки. Также в городе обновили около 100 подпорных стен, лестниц и пешеходных мостов.

Среди проектов — пять дворов в округе № 1, скейт-площадка на улице Василия Ледовского в округе № 2 и хоккейный корт на Баумана, 176 в округе № 3. В округах № 10 и № 11 комплексно благоустроили территории на Трудовой, 75 и Лыткина, 29.

Жители также подают инициативные проекты. В 2025 году по проекту «Есть решение» реализовали 40 инициатив: игровые зоны в ЖК «Каскад», площадки на бульваре Постышева, скейт-площадку в Лисихинском парке и обновление территории у Дома архитекторов. В юбилейный год власти планируют отремонтировать более 100 дворов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.