Ирина Шейк показала фото с голой грудью при подготовке к балу Met Gala

Российская модель Ирина Шейк разместила в Сети кадры, сделанные во время подготовки к ежегодному благотворительному балу Института костюма Метрополитен-музея Met Galа. Фото получились очень откровенными, сообщает РБК .

Снимки топ-модель сделала в номере отеля — именно там проходила подготовка к роскошному мероприятию. На одном из снимков она модель находится в окружении стилистов, на другом звонит кому-то по стационарному телефону. Остальные кадры сделали в фотостудии.

Одно из селфи модель сделали у зеркала в ванной комнате. На снимке Шейк спустила одну из бретелей сверкающего платья и обнажила грудь. Откровенный снимок знаменитости вызвал бурное обсуждение пользователей соцсетей. Одни расхваливали идеальное тело российской модели, другим же не понравилась такая откровенность.

Платье Шейк для бала сшили использованием 84 тыс. кристаллов Swarovski.