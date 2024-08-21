Ирина Роднина проверила готовность школ Лобни к новому учебному сезону

Подмосковная «Единая Россия» продолжает уделять пристальное внимание развитию и совершенствованию системы образования. В преддверии учебного года приоритет отдается мониторингу готовности образовательных учреждений. В рамках акции «Родительская приемка» депутаты всех уровней совместно с представителями родительского сообщества посещают школы и дают оценку качеству проведенных в летний период работ, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Ирина Роднина посетила школу № 6 в Лобне и оценила готовность школы к новому учебному году.

Лобненская школа № 6 — главное образовательное учреждение в микрорайоне Красная поляна. Ежегодно сотни ребят делают первые шаги в большой мир знаний, переступая порог этой школы. В 2022 году здесь открыли новую пристройку на 400 мест в рамках реализации Народной программы партии. Фактически, это блок начальных классов, где располагаются 16 учебных кабинетов для 4 параллелей начальной школы, один кабинет музыки, а также общешкольные помещения: пищеблок с обеденным залом на 450 мест, 2 спортивных зала, актовый зал на 400 учащихся.

В этом году школа вновь распахнет свои двери.

«В школе сильны традиции, она носит имя своего выпускника — подполковника ФСБ Вячеслава Сахнова, он погиб при исполнении служебного долга на Северном Кавказе. Здесь хранят память о его подвиге, организован музей. Несколько лет назад при поддержке „Единой России“ здесь открыли парту героя, посвященную Вячеславу Сахнову. Но сегодня нас интересовала готовность именно к образовательному процессу. Проведены необходимые работы по косметическому ремонту, благоустройству прилегающей территории, в библиотеке есть все необходимые учебники и большой фонд художественной литературы. Думаю, ребятам будет комфортно получать новые знания и делать открытия», — отметила Ирина Роднина.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

В ходе осмотра обсудили с представителями родительского сообщества их предложения по совершенствованию образовательного процесса. Среди основных пожеланий — решение вопроса второй смены. Работа над ним ведется в городе активно. К новому учебному году в рамках Народной программы планируется открытие новой школы на 2,2 тыс. мест, которая станет одним из флагманских учреждений образования в регионе. Было принято решение, что это будет не просто школа, а инженерно-технический лицей, где ребята смогут изучать не только теорию, но и практику ключевых профессий по направлению инженерных специальностей. Кроме того, она поможет значительно разгрузить существующие школы.

В рамках проекта «Новая школа» партийцы ведут системную работу по формированию комфортной образовательной среды и ее укреплению. При этом, основной упор ставится на мнение самих учащихся и их родителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе активно готовят школы к новому учебному году.

«В этом году за парты в Подмосковье сядут 1 млн 80 тыс. школьников, ожидается рекордное число первоклашек — 120-125 тыс. (в прошлом было порядка 115 тыс.). Наша задача — сделать так, чтобы все наши школьники всегда с удовольствием шли учиться, поэтому самое пристальное внимание мы уделяем качеству образования», — отметил Воробьев.