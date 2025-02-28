ИРИ проведет конкурс региональных проектов

Презентация прошла при участии генерального директора ИРИ Алексея Гореславского, генерального директора АНО «Россия — страна возможностей», ректора Мастерской управления «Сенеж» Андрея Бетина, заместителя генерального директора АНО «Диалог Регионы», основателя «Мастерской новых медиа» Юлии Аблец и руководителя «Комсомольская Правда-ТВ» Александры Абдулкеримовой. В рамках мероприятия Алексей Гореславский и Андрей Бетин также подписали соглашение о сотрудничестве между Институтом развития интернета и АНО «Россия — страна возможностей».

«ИРИ поддерживает региональные СМИ в рамках специального отбора с 2022 года. Но теперь мы существенно расширили условия, и принять участие могут не только СМИ, но и создатели проектов в блогосфере из любых регионов страны, кроме Москвы, Петербурга и соответствующих областей. Теперь они могут получить до 3 миллионов рублей на свой проект», — рассказал генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

Прием заявок на конкурс пройдет с 3 по 31 марта (до 18:00 по московскому времени), победителей объявят до конца июля 2025 года. Участие в отборе могут принять представители всех регионов, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и соответствующих областей.

Подать заявку можно будет по двум направлениям: «Контент в блогосфере» и «Специальные интернет-проекты». Проекты в блогосфере должны реализоваться с блогерами у которых не менее 5 тыс. подписчиков или размещаться в популярных сообществах от 7 тыс. участников. Контент должен быть обязательно посвящен одному или нескольким регионам РФ и соответствовать тематическим линиям конкурса.

Конкурс будет проводиться при информационной поддержке АНО «Россия — страна возможностей» (Мастерская новых медиа, ТопБЛОГ), «Таврида.Арт» и «АртМастерс». Со всеми партнерами подписаны соглашения о сотрудничестве.

«Коллеги будут популяризировать наш конкурс в своих сообществах и рассказывать о нем в регионах. А для команд, в которых есть выпускники программ платформы „Россия — страна возможностей“, „АртМастерс“ и участники профильных сообществ Таврида.Арт, в конкурсе предусмотрены специальные условия. На наш взгляд, развивать кадровый потенциал намного проще совместными усилиями. Мы вкладываемся в экосистему поиска и формирования новых кадров в регионах, где есть существенный отток медиаспециалистов, а также нехватка качественного местного контента. Наш конкурс — возможность для талантливых людей в регионах себя проявить и создать хороший продукт», — отметил Алексей Гореславский.

«Для президентской платформы „Россия — страна возможностей“ важно раскрыть потенциал каждого участника и направить его энергию, знания и труд на благо нашей Родины. Поэтому мы системно выстраиваем партнерские отношения с ведущими институтами страны, создавая широкую экосистему возможностей. Особое внимание мы уделяем подготовке нового поколения медиаспециалистов. Наши программы „Мастерская новых медиа“ и „ТопБЛОГ“ уже выпустили тысячи талантливых авторов, которые создают востребованный и полезный контент для социальных сетей. Мы рады, что теперь наши выпускники смогут воспользоваться поддержкой „Института развития интернета“, который сегодня является ключевым игроком в создании уникального контента и реализации масштабных онлайн-проектов. Уверен, наше сотрудничество откроет новые горизонты для развития отечественной медиаиндустрии и внесет значимый вклад в укрепление и процветание России», — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Замгендиректора АНО «Диалог Регионы», основатель Мастерской новых медиа Юлия Аблец подчеркнула важность выстраивания системной работы с медиаспециалистами из регионов.

«Крайне важно выстроить систему работы с медиаспециалистами. Мы должны уметь выявлять талантливых и ответственных людей, поддерживать их идеи и инициативы за счет грамотно простроенных программ обучения и институтов развития. В конкурсе у выпускников программы „Мастерская новых медиа“ появятся дополнительные возможности реализовать конструктивные, смысловые проекты. И это важный этап развития отрасли новых медиа по всей стране», — отметила она.

Опытом взаимодействия СМИ с Институтом развития интернета и Мастерской новых медиа поделилась руководитель «Комсомольская Правда-ТВ» Александра Абдулкеримова. Она отметила, что новый конкурс поможет региональным СМИ создавать контент нового уровня.

«У региональных медиа есть потребность в таком виде поддержки, потому что региональный уровень нужно доводить до федерального, и этот конкурс — один из инструментов. Будет расти конкуренция, и это хорошо. Потому что конкуренция в медиа — то, что нас двигает вперед, улучшает весь наш медиаландшафт», — подчеркнула Александра.

ИРИ запустил специальный конкурс для региональных СМИ в 2022 году. Это отбор без участия юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из Москвы, Санкт-Петербурга и соответствующих областей в связи с тем, что небольшие издания не могут полноценно конкурировать с крупными федеральными СМИ в основных конкурсах ИРИ. Цель — повышение качества регионального контента и профессионального уровня команд. Всего за 2 года поддержано 132 проекта от СМИ из порядка 50 регионов страны.