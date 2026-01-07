Иранские СМИ раскрыли подробности «захвата» протестующими Малекшахи и Абданана

Новостные агентства Ирана Mehr и Tasnim заявили, что публикации иностранных СМИ о захвате митингующими округа Малекшахи и города Абданан провинции Илам на западе государства — фейк. О якобы «установлении контроля протестующими» рассказывал телеканал Fox News, сообщает РИА Новости .

Столкновения с вооруженными людьми в Малекшахи шли несколько часов. Погиб один из сотрудников сил безопасности. Однако в конечном счете обстановка в Малекшахи нормализовалась.

По данным агентства, связанные с сепаратистскими группировками нарушители подстрекали других людей на похоронах двух человек, которые умерли во время прошлых беспорядков. Еще группа людей атаковала банки, уничтожила их документы и оборудование.

Некоторые злоумышленники атаковали стражей порядка из огнестрельного оружия. Силовики требовали у митингующих разойтись.

По данным Mehr, мирные демонстрации начались в городе Абдананан 6 января и шли до 19:30. Затем участники начали расходиться. Но от них отделилась крупная группа от 250 до 300 человек.

Эти люди занимались вандализмом, поджигали объекты в разных частях Абданана. Но силовики смогли восстановить порядок.

Протесты в Иране идут с конца декабря 2025 года. Это произошло на фоне девальвации местной валюты — риала. Люди вышли на митинги из-за значительных колебаний курса обмена и того, как это влияет на цены.

Митинги проводили как в Тегеране, так и иных городах. Из-за протестов руководитель Центробанка Ирана Мохаммад Фарзин ушел в отставку. Его должность занял Абдольнасер Хеммати.

