сегодня в 16:19

iPhone 17 Pro Max начнут продавать в РФ 20 сентября за 400 тыс рублей

Первые партии новых iPhone 17 Pro Max и iPhone Air будут стоить 300-400 тыс. рублей в России. Они появятся в стране уже 20 сентября, сообщает Mash .

Самый первый клиент получит новенький iPhone за один млн рублей. Покупатель уже оформил эксклюзивный предзаказ.

Официально iPhone 17 начнут реализовывать во всех странах мира с 19 сентября. Базовая модель на 256 гигабайт на старте будет стоить 125 тыс. рублей, Air 145 тыс., Pro 225 тыс., а Pro Max 245 тыс.

Продавцы заявляют, что первые iPhone завезут уже 20 сентября. Однако за скорость придется переплатить в два-три раза.