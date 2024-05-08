ИПГ: 15 мощнейших вспышек зафиксировали на Солнце

сегодня в 23:00

Специалисты зафиксировали на Солнце сразу 15 мощных вспышек, две из которых были наивысшего класса Х, пишет ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ИПГ).

Первая вспышка М3.3 длительностью 29 минут произошла в 00:26 по Москве. Последняя за день и вторая по мощности вспышка была зафиксирована в 15:04.

«8 мая в 15:04 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3664 (S35W01) зарегистрирована вспышка M8.6 продолжительностью 51 минута», — сказано в публикации.

Отмечается, что две вспышки имели высочайший класс — Х1.0 и X1.0/1B. Некоторые из них, по данным института, сопровождались нарушением коротковолновой радиосвязи и выбросом корональной массы.

За половину месяца специалисты заметили уже есть вспышек наивысшего класса X. Также зафиксировано большое число выбросов класса М.