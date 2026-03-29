Ионов: есть высокая вероятность, что работа Telegram в РФ будет восстановлена

Член СПЧ Александр Ионов назвал высокой вероятность того, что команда Telegram выполнит требования российского законодательства и работа мессенджера в РФ будет восстановлена, сообщает ТАСС .

По его словам, руководство Telegram может пойти навстречу российским властям. Есть высокая вероятность, что она «выполнит те условия, которые требуются, особенно в части экстремизма и тех каналов, которые несут угрозу для национальной безопасности нашей страны».

Также Ионов отметил, что требования, которые Россия выставляет руководству мессенджера, — это абсолютно адекватная повестка. По его словам, ее обсуждают в команде Telegram.

Мессенджер замедляют в России с февраля. По данным властей, ограничения вводятся из-за того, что Telegram нарушает российское законодательство. Также ранее поступали сведения, что платформу могут заблокировать в начале апреля.

