Инженеры из Орехово-Зуева создали электрический снегокат для парков Подмосковья

В парках Подмосковья в этом году появился новый электрический снегокат «Кашалот», разработанный инженерами-энтузиастами из Орехово-Зуева, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Группа инженеров из Орехово-Зуева самостоятельно спроектировала и собрала электрический снегокат «Кашалот» для зимнего отдыха детей в парках Подмосковья. Разработку возглавил Александр Логинов, который начал работу над проектом в собственном гараже.

Снегокат внешне напоминает миниатюрный снегоход и оснащен электродвигателем с гусеницей, что обеспечивает хорошую проходимость по снегу. Управление осуществляется с помощью ручек «газ» и «тормоз» на руле. Максимальная скорость ограничена 7-14 км/ч для безопасности пользователей. Конструкция выдерживает вес до 80-120 кг, что позволяет кататься не только детям, но и взрослым.

Родители отмечают, что дети с удовольствием проводят время на свежем воздухе, используя новый снегокат, и меньше отвлекаются на гаджеты.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.