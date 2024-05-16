Инженерные профессии делают интересными для школьников

«Газпромнефть — смазочные материалы» реализует образовательный проект для старшеклассников. Учащиеся профильных инженерных классов школ Московской области получили уникальную возможность погрузиться в технологическую среду компании, познакомиться с работой Научно-исследовательского центра, производственных площадок и цифровых сервисов.

Участники открытого урока изучили процесс создания индустриальных и моторных масел, которые применяются в современной технике и промышленном оборудовании. Школьники провели эксперимент по исследованию устойчивости смазочных материалов к интенсивным перепадам температур и механическим нагрузкам под контролем опытных сотрудников компании.

«Помимо сотрудничества с вузами, масштабной системы практик и стажировок для начинающих специалистов, мы развиваем комплексный профориентационный проект для школьников. Наша просветительская программа включает экскурсии на производственные площадки, интерактивные лекции о создании продукции, а также консультации экспертов о карьерных перспективах в родном регионе», — сказал генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Такая осведомленность позволяет школьникам формировать актуальные представления о современных заводах и широких возможностях самореализации в сфере нефтепереработки.

Заместитель главы городского округа Фрязино Юлия Шувалова говорит, что ранняя профориентация в школах — одна из важных задач, которую администрация наукограда решает — в том числе вместе с крупными компаниями-работодателями.

«Сегодня у подростков растет интерес к рабочим специальностям, поэтому важно предоставить достаточно информации о различных профессиях в этом направлении, помочь определиться с карьерной траекторией с учетом интересов детей, их способностей и тенденций в экономике», — отмечает Юлия Шувалова.