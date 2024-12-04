Инженерную школу с углубленным изучением физики и информатики открыли в Дмитрове

В нынешнем году в Дмитровском округе в рамках реализации народной программы «Единой России» открыли новую инженерную школу с углубленным изучением физики и информатики. Открытие школы помогло ликвидировать вторую смену в школе № 3 и снизить нагрузку на ряд городских школ. Об этом сообщает пресс-служба депутата Мособлдумы Марины Шевченко.

Марина Шевченко отметила, что образование — одно из приоритетных направлений народной программы «Единой России».

«Открытие Инженерной школы стало важным шагом на пути к модернизации образовательной инфраструктуры Дмитровского округа. В школе созданы все условия для получения качественного образования: обустроены светлые кабинеты с самым современным оборудованием для опытов и программирования, просторные холлы и рекреации, библиотека с зонами для чтения, актовый зал на 400 мест, большая столовая с пищеблоком и спортзалы», — отметила депутат Мособлдумы Марина Шевченко.

Кроме того, после капитального ремонта был открыт обновленный главный корпус Дмитровского техникума, там открылся кластер «Правоохранительная сфера и управление». В него вошли 9 профессиональных образовательных организаций Московской области, где по программам «Профессионалитета» обучается более 900 человек.

Депутат отметила, что модернизация учебных заведений имеет огромное значение для подготовки квалифицированных специалистов.

«Создание инфраструктуры, отвечающей современным требованиям и интересам молодежи, является необходимым условием для развития региона. Очень важно инвестировать в образование, чтобы наши школьники и студенты имели доступ к передовым знаниям и технологиям», — добавила Марина Шевченко.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.