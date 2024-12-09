Инженерно-технический лицей «Авиатика» на 2,2 тыс мест открылся в Лобне осенью

В сентябре в рамках реализации народной программы партии «Единая Россия» и федерального проекта «Новая школа» в городском округе Лобня свои двери распахнул инженерно-технический лицей «Авиатика», рассчитанный на 2 200 мест. Об этом сообщает пресс-служба депутата Мособлдумы Дениса Перепелицина.

Учебное заведение позволило разгрузить ближайшие образовательные учреждения — школы № 3, 7, 10. Так, сюда в полном составе перешли учащиеся школы № 5, благодаря этому по просьбам жителей в ней начался капитальный ремонт.

Новое учебное заведение разделено на три части: начальная школа, средняя и старшая. Помимо учебных классов, в лицее оборудовано несколько спортивных залов, актовый зал, столовая, библиотека. На прилегающей территории есть физкультурно-спортивная зона, игровые площадки и место для проведения общешкольных мероприятий.

В инженерно-техническом лицее ребята углубленно изучают математику, физику, химию и информатику. Также занимаются проектной деятельностью и научными исследованиями.



В школе реализуется профильные классы — аэрокосмические, авиастроительные, курчатовские (химия и биология) и гуманитарный.

Авиатика сотрудничает с МФТИ, технопарком физтех-лицея, исследовательским центром им. М. В. Келдыша, МАИ и университетом «Дубна».

«Это серьезная база для того, чтобы обеспечить нашим детям необходимые возможности для выбора своего дальнейшего пути. Инвестиции в образование, позволят школьникам получить доступ к современным знаниям и технологиям, поступить учиться в колледжи и в университеты. А затем успешно трудиться на производстве, что в свою очередь поможет достичь национальных целей развития», — отметил депутат Мособлдумы Денис Перепелицин.

В состав лицея также вошел новый детский сад на 330 мест. В саду малыши занимаются научно-техническим творчеством. Кроме этого, здесь есть кружок легоконструирования и мультистудия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.

Он также добавил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.