Инженерно-технический Форум «Мы из будущего» прошел в Богородском округе

В Центр образования «Богородский» в городе Ногинск приехали обучающиеся со всего округа, чтобы представить свои проекты в рамках инженерно-технического форума «Мы из будущего». Об этом сообщила пресс-служба администрации Богородского городского округа.

На разных площадках форума участники придумывали проекты в режиме реального времени, устраивали бои роботов и слушали лекции.

Отметим, что форум «Мы из будущего» проходит в Богородском округе уже шестой год подряд. И с каждым годом набирает все большую популярность среди юных умов.

На форуме появились новые направления. Конкурсы по программированию дронов и наземных транспортных средств, «дрон-мастерская» и «дрон-маневр», а также выставка-конкурс «Первым делом самолеты…», соревнования по кибербезопасности «Белый Хакер 2.0» и уже традиционный конкурс творческих проектов «Инженерное шоу».

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